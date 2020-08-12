В Нижегородской области разрешили возобновить межрегиональные спортивные соревнования

ТАСС, 12 августапан. Власти Нижегородской области, которая перешла на второй этап снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, разрешили проведение межрегиональных спортивных соревнований. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Уже достаточно давно разрешены тренировки для спортсменов, теперь у них будет возможность состязаться друг с другом. При этом в Нижегородской области могут возобновиться межрегиональные спортивные соревнования. Вместе с тем, вводятся и дополнительные требования безопасности на таких мероприятиях", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

В соответствии с изменениями, внесенными в среду в указ о режиме повышенной готовности, в Нижегородской области разрешено проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с числом зрителей до 70 человек или в помещениях - без зрителей. Участники соревнований должны иметь справки об отрицательном результате на коронавирусную инфекцию. "Награждение победителей и призеров мероприятия будет проводиться бесконтактным способом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в соответствии с указом, в регионе возобновляется работа дельфинариев, скорректированы правила для занятия фитнесом в залах: число участников тренировки нужно рассчитывать, исходя из пропорции - один человек на восемь квадратных метров помещения. Разрешается участие до 50 человек в памятных мероприятиях местного и регионального значения на открытом воздухе, они должны соблюдать дистанцию в полтора метра. "Кроме того, увеличено число участников свадебных церемоний: в помещении - до 12 человек, а на открытой площадке - до 20", - говорится в сообщении.

Нижегородская область с 7 августа перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Салонам красоты разрешено открыться без подключения к системе видеоаналитики, фиксирующей в автоматическом режиме нарушения санитарно-эпидемиологических требований. К работе вернулись бани и спа-салоны, начали работать фитнес-залы и бассейны с ограничениями по числу посетителей.

В Нижегородской области, по данным на 12 августа, подтверждено 25 252 случая заражения коронавирусной инфекцией, 21 999 пациентов выписаны после выздоровления, 418 человек умерли.