Харрис возложила на Трампа ответственность за высокую смертность от COVID-19 в США

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, претендующая на пост вице-президента США, считает, что ответственность за высокую смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах лежит на действующем американском лидере Дональде Трампе. Такое заявление Харрис сделала, выступая в среду на первом совместном мероприятии с наиболее вероятным кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом.

"Этот вирус затронул практически все страны, но есть причина, по которой Америка пострадала от него сильнее, чем любое другое развитое государство, - сказала Харрис в ходе выступления, которое транслировалось телекомпанией СNN. - Эта причина заключается в том, что Трамп с самого начала был не в состоянии воспринять этот вирус со всей серьезностью".

"Его нежелание увеличить число тестирований, его колебания по поводу необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения масок, его заблуждение, что он разбирается [в ситуации] лучше, чем эксперты. Все это стало причиной того, что каждые 80 секунд от COVID-19 умирает один американец", - подчеркнула Харрис.

Она также отметила, что действия Трампа в условиях пандемии подтолкнули США к "глубочайшему экономическому кризису со времен Великой депрессии" в Соединенных Штатах (1929-1939 годы). "Вот что происходит, когда мы выбираем человека, не подходящего для этой работы", - заключила она.