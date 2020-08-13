На Камчатке заработали рестораны и кафе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки разрешили работу общепита на полуострове не только на летних верандах, но и в залах. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Камчатского края "О мерах недопущения распространения коронавирусной инфекции", опубликованного на сайте регионального правительства.

"С 13 августа вправе осуществлять свою деятельность рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением услуг по предоставлению кальянов и фуд-кортов, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м", - говорится в документе.

Режим полной самоизоляции в регионе ввели 1 апреля и уже несколько раз продлевали. Сейчас край находится на втором этапе снятия ограничений, который продлится до 23 августа. Долгое время Камчатка лидировала на Дальнем Востоке по числу инфицированных на 100 тыс. населения, но сейчас власти региона заявляют, что эпидемиологическая обстановка на полуострове улучшается. Коронавирус на Камчатке подтвердился более чем у 3,5 тыс. человек.