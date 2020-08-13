Аргентина и Мексика будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 августа. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная учеными британского Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca, будет производиться на территории Аргентины и Мексики для снабжения стран Латинской Америки. Об этом сообщил в среду президент южноамериканской республики Альберто Фернандес.

"Лаборатория AstraZeneca подписала соглашение с [мексиканским] Фондом Карлоса Слима о производстве 150-250 млн доз вакцин, которые будут предназначены для всех стран Латинской Америки, за исключением Бразилии. Производством будут заниматься Аргентина и Мексика", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Фернандеса, вакцины "будут распределены на справедливой основе" между всеми странами, которые направят запросы. Глава государства подчеркнул, что проект некоммерческий. Как ожидается, вакцины будут доступны в первом полугодии 2021 года.

AstraZeneca рассчитывает на то, что клинические испытания препарата успешно завершатся к осени. Компания уже обеспечила необходимые мощности для производства 2 млрд доз вакцины от коронавируса. Кроме того, AstraZeneca уже заключила ряд соглашений о поставках с США, Великобританией, Италией, Германией, Францией, Нидерландами и Японией.