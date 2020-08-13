Бросившего детей в Шереметьево мужчину ограничили в родительских правах

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который бросил двоих своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте прокуратуры края.

"Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца. Судом установлено, что 26 января 2020 года ответчик оставил в помещении Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина, являющегося источником повышенной опасности и местом массового скопления людей, несовершеннолетних сыновей, лишенных в силу возраста возможности принять меры к самосохранению", - говорится в сообщении.

Решением суда с ответчика также взыскали алименты на содержание детей. Детей оставили в семье матери.

Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми, бросил их в аэропорту с документами и запиской о том, что временно не может о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). По версии следствия, обвиняемый похитил 100 тыс. рублей у своей знакомой с помощью мобильного приложения "Сбербанк онлайн". Суд в Комсомольске-на-Амуре на этой неделе приступил к рассмотрению дела Гаврилова. Вину он не признал.