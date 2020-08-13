Reuters: Бразилия сможет производить российскую вакцину от коронавируса в 2021 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 августа. /ТАСС/. Производство в Бразилии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса нового типа возможно не ранее второй половины 2021 года. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Технологического института штата Парана (Tecpar) Жоржи Кальяо.

"Производство в Бразилии, если подходить к вопросу консервативно, со всей осторожностью, [возможно] во втором полугодии 2021 года. Конечно же, это не значит, что правительство не может ввозить ее напрямую, это возможно и до начала производства. Она может быть ввезена и раньше, если будет сертифицирована и зарегистрирована в Бразилии", - приводит агентство слова главы института, который будет проводить тестирование российского препарата в Бразилии.

Ранее руководитель управления международных связей штата Парана Луис Паулу Маскареньяс сообщил в интервью CNN Brasil, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся в течение месяца. Если по их итогам Tecpar заинтересуется производством вакцины, для этого потребуются капиталовложения в размере 80 млн реалов (около $15 млн) за счет иностранных инвесторов или федеральных властей, передает Рейтер.

В среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и губернатор Параны Ратиньо Жуниор подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого в этом южном регионе Бразилии планируется провести тестирование российской вакцины против коронавируса с последующей возможностью ее производства. Церемония прошла в формате видеоконференции.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.