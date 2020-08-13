Умер писатель Игорь Ефимов

ТАСС, 13 августа.. Советский и американский писатель Игорь Ефимов умер в США на 84-м году жизни. Об этом сообщил публицист Евгений Беркович в Facebook.

"Какой кошмар - умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня", - написал Беркович.

По его словам, Ефимов успел прислать ему рукопись своей последней книги, которую он теперь планирует выпустить.

Игорь Ефимов родился в Москве в 1937 году. Член Союза писателей СССР (1965). Покинул Советский Союз в 1978 году и жил в США, где основал издательство "Эрмитаж" (1981). Автор книг "Высоко на крыше" (1964), "Смотрите, кто пришел!" (1965), "Таврический сад" (1966), "Плюс, минус и Тимоша" (1971), "Лаборантка" (1975), "Пурга над карточным домиком" (1975), "Свергнуть всякое иго" (1977), "Без буржуев" (1979) и др. Под псевдонимом Андрей Московит также написал философские труды "Практическая метафизика" (1980) и "Метаполитика" (1978).