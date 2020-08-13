Два новых туристических маршрута открылись в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае запустил два новых экологических туристических маршрута на новоприобретенном участке "Гамовский", сообщает в четверг пресс-служба нацпарка.

"Земля леопарда" открыла экскурсии на территорию кластерного участка "Гамовский", который входит в состав национального парка с 2019 года. Гостям предлагается два уникальных туристических маршрута. Оба маршрута включают посещение оленепарка с возможностью наблюдать пятнистых оленей на расстоянии вытянутой руки. После оленепарка гости направятся к морю - в одну из двух нетронутых бухт", - говорится в сообщении.

В зависимости от выбранного маршрута это будет либо бухта Нерпичья, либо бухта Средняя Морского заповедника, куда доступны только пешие прогулки. Чистая вода в бухтах имеет бирюзовый оттенок, на живописных берегах скалистые мысы поросли красноствольными соснами. Здесь разрешены фото- и видеосъемка. Экскурсии по особо охраняемым территориям "Земли леопарда" проходят с 15 июля.

Кластерный участок "Гамовский" площадью 6 928 га включен в состав национального парка "Земля леопарда" постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2019 года. Национальный парк был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока, для защиты самых редких на планете крупных кошек - дальневосточных леопардов. По последним данным, здесь был замечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, в нацпарке зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра: 31 взрослый тигр и 10 котят.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В июне вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.