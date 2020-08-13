Опрос: мотивация достижений оказалась одним из главных качеств для молодых специалистов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов у работодателей на первом месте стоят деловые качества кандидата. При этом наиболее востребованной личностной компетенцией начинающих специалистов стала мотивация достижений, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов на первом месте - деловые качества кандидата (64%). Наличие минимального опыта работы важно практически для каждого второго работодателя (49%). На уровень и качество образования обращают внимание в 28% компаний. Знание специфики деятельности ценит каждый пятый работодатель (21%)", - говорится в исследовании.

По его данным, среди дополнительных критериев отбора главный - компьютерные навыки (53%). Опыт прохождения стажировок важен для каждого четвертого работодателя (26%), уровень успеваемости в вузе - для каждого пятого (20%), знание иностранного языка - для 11%.

Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов, отмечается в исследовании, стала мотивация достижений (48%). Для 44% работодателей важна организованность, для 42% - умение работать в команде. Стремление к самообразованию ценно для 31% компаний, наличие лидерских качеств - для 8%.

"За семь лет, прошедших с момента аналогичного исследования, подход работодателей к отбору молодых специалистов несколько изменился. Несмотря на то, что личностные компетенции для выпускников вузов по-прежнему являются ключевой характеристикой, работодатели стали чуть реже ее оценивать, переключив внимание на наличие хотя бы минимального опыта работы и знание специфики деятельности. Компании также стали реже ориентироваться на уровень образования и успеваемости. Инициативность сегодня ценят меньше, чем в 2013 году, а вот командность - больше", - подчеркнули авторы исследования.

Исследование проводилось с 1 по 21 июля 2020 года в 159 населенных пунктах во всех округах РФ. В нем приняли участие более 1 тыс. представителей предприятий и организаций из всех округов страны, предоставляющих вакантные места выпускникам вузов.