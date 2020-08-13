Посол РФ заявил, что Венесуэла готова использовать российскую вакцину от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы готовы использовать российскую вакцину от коронавируса для иммунизации своих граждан и ее совместного продвижения на местном рынке. Об этом ТАСС сообщил в среду посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Eще до объявления о регистрации в России "Спутника V" мы получили от наших венесуэльских партнеров предложение принять участие в клинических испытаниях создаваемой вакцины против коронавируса с перспективой дальнейшей вакцинации своего населения, а также ее совместного продвижения на местном рынке", - сказал дипломат, отметив то, как "тепло и по-братски" в Венесуэле приветствовали заявление о регистрации "Спутника V" .

Вместе с тем, по словам Мелик-Багдасарова, говорить о конкретных сроках доставки в Венесуэлу препаратов для борьбы с COVID-19, включая вакцину, пока преждевременно. "К сожалению, противоречащие международному праву односторонние ограничительные меры, принятые США и рядом западных стран в отношении Каракаса, препятствуют законному венесуэльскому правительству в деле обеспечения народа страны самым необходимым, несмотря на пандемию. Счета попросту заблокированы", - напомнил глава дипломатической миссии.

Несмотря на это, по признанию посла, на этом направлении ведется активная работа. "Надеемся увидеть Венесуэлу в числе первых стран, где достижения отечественной медицины покажут свою безусловную эффективность", - подытожил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.