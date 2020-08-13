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Пандемия COVID-19

Очаг коронавируса выявили в доме престарелых в Кемерове

Заразились 40 человек

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Массовое заражение коронавирусной инфекцией выявлено в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов. С подтвержденным диагнозом из учреждения госпитализированы 40 человек, сообщили ТАСС в четверг в министерстве здравоохранения Кузбасса.

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"В Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов было выявлено 40 человек, инфицированных вирусом [вызывающим заболевание] COVID-19. Все пациенты госпитализированы в Кузбасскую клиническую инфекционную больницу и "ковидный" госпиталь Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева", - сообщили в министерстве.

В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области добавили, что после заражения проводится эпидемиологическое расследование.

По данным региональных властей, в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов всего проживает 332 человека. Начиная с апреля в учреждении был введен "вахтовый" метод работы, каждому сотруднику, заступающему на двухнедельную смену и после завершения схемы, брались мазки на коронавирус. В начале августа 365 человек - работники и проживающие интерната - были обследованы на коронавирус. По результатам анализов выявлено массовое заражение.

"С целью разобщения и социального дистанцирования, предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди проживающих 91 проживающий и пять сотрудников интерната (для обеспечения ухода) временно переведены в обсерватор - санаторий "Борисовский", - добавили в минздраве.

По данным регионального оперативного штаба в Кузбассе на среду, 12 августа, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 4 736 случаев заражения коронавирусом, 33 человека умерли, 3 229 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия COVID-19
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