Число коек для пациентов с коронавирусом в ЕАО почти втрое больше нормы

ТАСС, 13 августа. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) развернули 220 коек для больных с коронавирусной инфекцией, что почти втрое превысило норматив. Регион готов ко второй волне пандемии, если таковая будет, сообщил врио губернатора области Ростислав Гольдштейн в интервью ТАСС.

"Учитывая наше приграничное положение (ЕАО имеет более 500 км общей границы с Китаем по реке Амур), было развернуто 220 коек для больных. Это 275% от норматива. К 126 койкам подвели кислород и еще 31 койку оснастили аппаратами искусственной вентиляции легких. В целом практически по всем нормативам мы обеспечили двойное выполнение норм. И это не перерасход, потому что точных прогнозов развития ситуации не мог дать никто. Особенно хочу поблагодарить всех медиков. Их старания и сила воли - поистине безмерны. Они и сегодня стоят на переднем крае борьбы", - сказал Гольдштейн.

Он добавил, что на базе санатория "Кульдур" развернули карантинный обсерватор на 300 мест, были также выделены средства на закупку компьютерного томографа, аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации и другой медтехники и средств индивидуальной защиты. Гольдштейн добавил, что медработники, оказывающие помощь в обслуживании пациентов с COVID-19, - а таких свыше 780 человек - получили в полном объеме стимулирующие доплаты в общей сумме более 23,7 млн рублей.

В целом, по словам главы региона, на борьбу с COVID-19 было выделено 325,1 млн рублей. Из них 231 млн дал госбюджет, еще 36,6 млн выделил регион, а 57,5 млн рублей поступили из внебюджетных источников. Так, например, 30 млн выделил Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, свой крупный финансовый вклад внес Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Инфекционисты, вирусологи говорят, что вторая волна будет слабее первой. Будем надеяться, что их прогнозы окажутся верными. Но мы живем реалиями. И должны быть готовы встретить любое развитие событий. Главное, что у нас есть к настоящему времени - бесценный позитивный опыт. Причем, опыт общий. Я говорю о врачах, органах власти, волонтерах, всех наших согражданах. Накоплены материально-технические ресурсы. То есть, если новая вспышка эпидемии будет, мы ее встретим не "с колес", а подготовившись заранее. Сегодня мы знаем, как действовать на упреждение", - сказал Гольдштейн.

Он напомнил, что первые случаи заражения коронавирусом были отмечены 3 апреля. С начала пандемии заболели 570 человек, из них выздоровели 507, умерли восемь. Если взглянуть на динамику заражений, то она снижается. Прирост заболевания региону, по словам Гольдштейна, пока дает соседний Хабаровский край.