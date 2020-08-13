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Пандемия COVID-19

Число коек для пациентов с коронавирусом в ЕАО почти втрое больше нормы

Всего развернуто 220 коек
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) развернули 220 коек для больных с коронавирусной инфекцией, что почти втрое превысило норматив. Регион готов ко второй волне пандемии, если таковая будет, сообщил врио губернатора области Ростислав Гольдштейн в интервью ТАСС.

"Учитывая наше приграничное положение (ЕАО имеет более 500 км общей границы с Китаем по реке Амур), было развернуто 220 коек для больных. Это 275% от норматива. К 126 койкам подвели кислород и еще 31 койку оснастили аппаратами искусственной вентиляции легких. В целом практически по всем нормативам мы обеспечили двойное выполнение норм. И это не перерасход, потому что точных прогнозов развития ситуации не мог дать никто. Особенно хочу поблагодарить всех медиков. Их старания и сила воли - поистине безмерны. Они и сегодня стоят на переднем крае борьбы", - сказал Гольдштейн.

Он добавил, что на базе санатория "Кульдур" развернули карантинный обсерватор на 300 мест, были также выделены средства на закупку компьютерного томографа, аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации и другой медтехники и средств индивидуальной защиты. Гольдштейн добавил, что медработники, оказывающие помощь в обслуживании пациентов с COVID-19, - а таких свыше 780 человек - получили в полном объеме стимулирующие доплаты в общей сумме более 23,7 млн рублей.

В целом, по словам главы региона, на борьбу с COVID-19 было выделено 325,1 млн рублей. Из них 231 млн дал госбюджет, еще 36,6 млн выделил регион, а 57,5 млн рублей поступили из внебюджетных источников. Так, например, 30 млн выделил Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, свой крупный финансовый вклад внес Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Инфекционисты, вирусологи говорят, что вторая волна будет слабее первой. Будем надеяться, что их прогнозы окажутся верными. Но мы живем реалиями. И должны быть готовы встретить любое развитие событий. Главное, что у нас есть к настоящему времени - бесценный позитивный опыт. Причем, опыт общий. Я говорю о врачах, органах власти, волонтерах, всех наших согражданах. Накоплены материально-технические ресурсы. То есть, если новая вспышка эпидемии будет, мы ее встретим не "с колес", а подготовившись заранее. Сегодня мы знаем, как действовать на упреждение", - сказал Гольдштейн.

Он напомнил, что первые случаи заражения коронавирусом были отмечены 3 апреля. С начала пандемии заболели 570 человек, из них выздоровели 507, умерли восемь. Если взглянуть на динамику заражений, то она снижается. Прирост заболевания региону, по словам Гольдштейна, пока дает соседний Хабаровский край.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний ВостокПандемия COVID-19
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