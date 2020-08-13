Телебашни в городах России украсит подсветка в честь девятнадцатилетия РТРС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) 13 августа отмечает свое 19-летие. В этот день на телебашнях предприятия в городах России включат праздничную подсветку, а медиафасад Останкинской телебашни украсит открытка со словами "С днем рождения, РТРС", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе сети.

"13 августа РТРС отмечает 19-летие. В этот день на телебашнях Биробиджана, Челябинска, Сочи, Калуги, Калининграда, Благовещенска и других городов России будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка. А с 10:00 до 23:00 мск на медиафасаде Останкинской телебашни появится открытка "С днем рождения, РТРС" и логотип цифрового эфирного телевидения - бабочка", - сказали в пресс-службе.

Предприятие было создано указом президента России от 13 августа 2001 года №1031. Российская телевизионная радиовещательная сеть - естественная монополия в области связи, совместно с ВГТРК, "Первым каналом", Телецентром "Останкино" и ГПКС составляет основу государственной системы телерадиовещания. РТРС входит в перечень стратегических предприятий России и занимает 329 место в рейтинге крупнейших компаний России по версии РБК. В общей сложности РТРС транслирует 253 телеканала и 277 радиостанций.

C 2009 по 2018 годы РТРС в рамках федеральной целевой программы построила цифровую телесеть, которая включает более 5 тыс. передающих станций и дает возможность 98,4% жителей страны принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы. 3 августа этого года около 300 сотрудников РТРС получили государственные награды "за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания", отметили в пресс-службе.