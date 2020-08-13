В Севастополе создали крупнейшую в мире площадку для реконструкций событий Крымской войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Парк живой истории "Федюхины высоты" создал в пригороде Севастополя крупнейшую в мире площадку для проведения реконструкций, посвященных Крымской войне 1853-1856 годов, сообщила ТАСС официальный представитель парка Ольга Глухова.

"На Крымском военно-историческом фестивале, который пройдет 4-6 сентября, мы официально откроем парк для ежедневного круглогодичного посещения. Кроме того, будет презентована площадка Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов. Уже несколько лет у нас здесь ежегодно проводятся реконструкции, закрытые для широкой публики, и впервые мы ее откроем - будет большое пиротехническое артиллерийское шоу", - рассказала Глухова.

Она уточнила, что площадка расположена на склоне холма, где в действительности разворачивались события Крымской войны. Отсюда можно также увидеть Долину смерти (поле между двумя высотами прозвали так после Балаклавского сражения, в котором, попав под перекрестный огонь русских, была практически полностью уничтожена британская кавалерия) и поле Чернореченского сражения - другого крупного боя Крымской войны.

"На исторической площадке, на склоне восстановлен участок русских позиций, две батареи, а ниже - лагерь союзников: англичан и французов. На обеих частях площадок точные макеты орудий: французские корабельные пушки, русские пушко-карронады, английские мортиры... Мы как будто из последних дней обороны вырезали сектор Малахова кургана: все детали постарались передать как можно более достоверно, созданию экспозиции предшествовала большая научная работа. В одном из английских бараков мы планируем открыть музей Крымской войны", - отметила собеседница.

Представитель парка добавила, что площадка будет интерактивной, и посетители смогут окунуться в атмосферу осажденного Севастополя XIX века - даже костюмы у команды, работающей на площадке, будут пошиты по образцу того времени.

Более того, возможностью участвовать в реконструкциях, которые будут проходить на в музейном комплексе, уже интересуются энтузиасты из других стран - в том числе, Великобритании и Франции. "Эта площадка будет крупнейшей во всем мире для проведения реконструкторских мероприятий периода Крымской войны", - подчеркнула она.

О Крымской войне

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. Осада Севастополя продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.