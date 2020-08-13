Опрос: каждый шестой владелец бизнеса учитывает знак зодиака при выборе работников

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Каждый шестой владелец (16%) бизнеса обращает внимание на знаки зодиака соискателей. При этом лишь 5% HR-специалистов учитывают знак зодиака кандидата, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака кандидатов. HR-специалисты меньше внимания обращают на астрологические особенности - только 5% рекрутеров ответили положительно. Однако большинство собственников бизнеса (74%) и HR-менеджеров (85%) не смотрят на знак зодиака потенциального сотрудника. Суммарно 20% респондентов отметили, что обращают внимание на такую деталь в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат", - отмечается в исследовании.

По его данным, 75% работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме соискателя на руководящую позицию, 50% респондентов смотрят на знак зодиака кандидата на должность офис менеджера. Еще 45% участников опроса рассказали, что для них важен знак зодиака у будущих сотрудников, которые претендуют на работу в сфере продаж и обслуживания. На знак зодиака IT-специалиста смотрит каждый 5 владелец бизнеса или HR-специалист, 15% работодателям важны астрологические характеристики соискателей на позицию маркетологи и столько же - курьера.

Кроме того, больше половины (52%) собственников бизнеса считают полезной пометку со знаком зодиака в резюме соискателей на сайте по поиску работы. А среди HR-менеджеров только 19% хотели бы видеть знак зодиака в резюме кандидатов на работных сервисах.

Строчка в резюме

По данным исследования, в крупных компаниях, где количество сотрудников превышает 100 человек, 100% работодателей считают указания знака зодиака в резюме соискателей необходимым параметром. А 71% представителей бизнеса, у которых работает от 51 до 100 сотрудников, ответили положительно на вопрос об указании знака зодиака. Среди владельцев компании со штатом менее 50 сотрудник так ответили меньше половины респондентов - 46%.

В отличие от работодателей, соискатели реже интересуются астрологией и ориентируются на такие характеристики при выборе работы. Большинство соискателей (72%) рассказали, что не читают гороскопы, когда им необходимо принять решение о смене работы. Каждый четвертый участник опроса отметил, что при поиске новой работы, сверяется с прогнозами.

Помимо этого, каждый пятый соискатель ответил, что интересуется гороскопом перед собеседованием на новое место работы, однако 80% не сверяются с астрологическими прогнозами перед встречей с потенциальным работодателем.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. представители российских компаний, руководители и HR-директора из всех регионов России.