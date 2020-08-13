Врио главы ЕАО заявил, что проблема долгов по зарплате бюджетников в регионе решена

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) решили проблемы с выплатой долгов по зарплате для работников бюджетной сферы. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.

Бюджет в ЕАО не сбалансирован, это в числе прочего не позволило региону подготовиться к отопительному сезону, из-за чего зиму область проходила в режиме ЧС. Сообщалось также о сложностях в оплате по судебным искам в сфере ЖКХ, по выплате зарплат бюджетникам, по обеспечению лекарствами льготников.

"К июлю мы полностью закрыли долги по зарплате перед бюджетниками. Это звучит дико, но ко времени моего приезда в Еврейскую автономную область люди уже привыкли, если это можно так назвать, существовать в условиях многомесячных задолженностей по зарплате. Но мы же не в 1990-е годы живем! А такая ситуация продолжалась несколько лет", - сказал Гольдштейн, не уточнив сумму долга.

Он отметил, что в декабре прошлого года после его назначения в качестве врио регион получили 310 млн рублей на выравнивание бюджета, из них почти 182 млн ушли на погашение долгов по зарплате, еще около 128 млн были направлены на выполнение судебных решений по искам к областной казне. В марте этого года область получила более 1,1 млрд рублей. "И опять деньги ушли на нужды первой необходимости. Я имею в виду выплату зарплат, медстрахование, соцподдержку граждан, погашение кредиторской задолженности областного бюджета", - сказал Гольдштейн.

В мае были внесены изменения в региональный бюджет по расходной части и межбюджетным трансфертам. Это было нужно для финансирования так называемых центров экономического роста. Так, на 2020 год расходы области на эти цели превысили 1,2 млрд рублей, на следующий год составят почти столько же, а на 2022-й - свыше 272 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые идут на глубокую модернизацию и строительство в социальной сфере и ЖКХ.

Гольдштейн сообщил, что в июне на первоочередные расходы для бюджетной сбалансированности регион получил еще 640 млн рублей. А когда начался кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, федеральный центр выделил еще почти 116 млн рублей на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов. "Это было тоже немало, если учесть, что на длительный срок приостановилась работа большей части организаций и учреждений. В те дни людям было больно в глаза смотреть! Кроме того, нам согласовали выделение более 1,5 млрд рублей на выравнивание бюджета", - сказал Гольдштейн, указав, что вся эта поддержка помогла закрыть долги по зарплате бюджетников. В настоящее время область начала рассчитываться с подрядными структурами за выполненные работы и услуги. Гольдштейн отметил, что дело доходило до того, что из администрации поставщики хотели забирать мебель, которую почти год не могли оплатить.