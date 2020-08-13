В Севастополе подготовят проект туркластера для пляжного семейного отдыха

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя подготовят проект по созданию в северной части города туристического кластера для пляжного семейного отдыха, территорию площадью до 30 га планируется обустроить с помощью инвесторов, сообщили ТАСС в правительстве города.

"Одной из перспективных точек развития в городе Севастополе является территория Северной стороны города (так принято называть районы на северной стороне Севастопольской бухты, где более пологий песчаный берег и наиболее популярные пляжные объекты - прим. ТАСС). На указанной территории рядом с природным лиманом расположен ряд земельных участков, которые могут использоваться для создания объектов туристической инфраструктуры, общей площадью более 30 га", - говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Уточняется, что туристско-рекреационный кластер будет ориентирован на отдых семей с детьми. Здесь необходимо построить соответствующую инфраструктуру, в том числе - гостиницы для размещения туристов. "Предполагается реализация такого проекта за счет средств инвестора", - отметили в правительстве.

Яхты, горы, история

При этом, подчеркнули в правительстве города, площадка на Северной стороне - не единственная, где планируется кластерный подход. В частности, не первый год идет работа над развитием бухты Балаклавы (город в составе Севастополя) и прилегающих районов. В настоящее время проект по созданию центра для международного туризма в Балаклаве предполагает строительство гостиничных комплексов, многофункционального торгово-офисного и офисно-делового центров, яхт-клуба с учебным центром, многоуровневого паркинга, канатной дороги, открытой концертной площадки, а также ландшафтного парка досуга и спорта "У горы Гасфорта".

Кроме того, среди приоритетных называется проект Парка живой истории "Федюхины высоты", который также находится в районе Балаклавы. Как рассказала ТАСС официальный представитель парка Ольга Глухова, он расположен на одноименных холмах в местах, где шли сражения во время Первой и Второй оборон Севастополя - в годы Крымской и Великой Отечественной войн соответственно.

"Сейчас у нас оборудованы несколько исторических площадок: римский форт по образцу I-III веков нашей эры, генуэзская усадьба XV века, площадка Первой обороны (так принято называть оборону города во время Крымской войны в 1854-1855 годах - прим. ТАСС). Построили исторический тир - он сделан в современном стиле, но там можно пострелять как из современного спортивного оружия: луков и арбалетов, так и из сделанного по старинным технологиям. В этом году очень большая помощь была от города: заасфальтировали дорогу, ведущую к парку, подвели электричество к границам нашего участка - и сейчас мы монтируем оборудование внутри парка, чтобы обеспечить электроснабжение и Wi-Fi. В ближайших планах - заняться детской зоной, где родители смогут отдыхать с красивым видом, а дети - поиграть", - рассказала Глухова.

Она добавила, что в этом году парк будет открыт для круглогодичного посещения, регулярные экскурсии станут проводить ежедневно. Ранее парк, который строят с 2015 года, работал только по предварительной договоренности с группами или по крупным праздникам. Официальное открытие состоится на VII Крымском военно-историческом фестивале, который пройдет на этой площадке 4-6 сентября.

Частью концепции развития экотуризма в правительстве Севастополя называют строительство стоянок для туристов в рамках уже существующего проекта "Большая севастопольская тропа", а также реализация нового направления - создание глэмпингов (легких домиков на природе). В центральной части города "рассматривается возможность передачи объектов посредством государственно-частного партнерства под строительство гостиницы".

"Отдельные объекты туристической инфраструктуры, создаваемые частными инвесторами, станут неотделимой составляющей туристического кластера Севастополя. Туризм является одной из приоритетных отраслей экономики города Севастополя, в рамках которой планируется развитие туристско-рекреационных кластеров как существующих, так и проектируемых. Данная работа позволит увеличить количество инвестиционных кейсов для региона, сделав его привлекательным для российских и зарубежных инвесторов", - подытожили в правительстве.

Туризм в Севастополе

По информации правительства, в 2019 году Севастополь посетили около 500 тыс. туристов, оставшихся в городе с одной и более ночевками (годом ранее - 436 тыс.). Число экскурсантов (приехавших в город менее, чем на сутки) превысило 2,5 млн человек - примерно столько же, как годом ранее. В этом году Севастополь из-за ситуации с коронавирусом начал принимать туристов только с 15 июня.