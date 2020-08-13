В РЖД утверждают, что в зоне Байкала вырубать лес будут только для линий электропередач

УЛАН-УДЭ, 13 августа. /ТАСС/. Руководство Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) заверило представителей природоохранной прокуратуры, что сплошных рубок леса в Центральной экологической зоне Байкала в целях расширения пропускной способности на Байкальско-Амурской магистрали (БАМ) не будет - вырубка леса потребуется только для возведения линий электропередачи. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В конце июля появилась информация о том, что правительство подготовило поправки в закон "Об охране озера Байкал", разрешающие РЖД проводить вырубки леса для строительства новой инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"Органами прокуратуры в Северобайкальске проведено рабочее совещание по вопросу проведения сплошных рубок леса для расширения Байкало-Амурской магистрали. <…> Как сообщил заместитель главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги (по Северобайкальскому региону) Александр Иванов, к настоящему моменту потребность в проведении сплошных рубок лесов в Центральной экологической зоне Байкала в целях расширения пропускной способности железной дороги отсутствует. По предварительным данным, вырубка лесов потребуется только для размещения высоковольтной линии электроснабжения", - сообщили в прокуратуре.

По итогам встречи представители ВСЖД и надзорного ведомства договорились о дальнейшем взаимодействии и обмене информацией для предупреждения нарушений экологических норм при расширении БАМа. "В дальнейшем прокурором будет проведено совещание с представителями электросетевого хозяйства и заинтересованными органами по вопросу проведения рубок при строительстве линий электропередач. Данный вопрос взят на особый контроль", - добавили в пресс-службе.

Ранее в ВСЖД сообщали, что для мониторинга состояния окружающей среды при строительстве железнодорожных объектов, которое потребует вырубки лесов, будут организованы мобильные экологические посты.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.