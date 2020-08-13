В Хабаровском крае возобновляют плановую медпомощь

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края возобновляют оказание плановой медицинской помощи на фоне снижения темпов распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В правительстве края принято решение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи пациентам в стационарах края. Это связано со стабильным снижением количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и ростом числа пациентов, выписанных из стационаров", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на заместителя министра здравоохранения края Ирину Филимончикову сообщается, что со следующей недели 304 койки в семи лечебных учреждениях края вернут к работе в штатном режиме согласно их основной специализации. Ранее они были задействованы для работы инфекционных госпиталей, но сейчас не востребованы для лечения больных с коронавирусом.

Всего для лечения больных COVID-19, требующих госпитализации, в крае было развернуто более 1 600 мест в 13 инфекционных госпиталях. Сохранят свою работу крупные инфекционные стационары, развернутые в Хабаровске на базе краевой клинической больницы № 2, городских больниц № 10 и № 11, а также в Комсомольске-на-Амуре и в ряде районов края. Сейчас краевой Минздрав вносит изменения в маршрутизацию пациентов.

С начала пандемии в Хабаровском крае, по данным регионального министерства здравоохранения, зарегистрировали свыше 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 75 закончились смертью пациентов. За сутки в крае выявили 89 новых заболевших, в предыдущие недели фиксировалось более 100.