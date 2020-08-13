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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Минске проходят небольшие акции солидарности с задержанными

В социальных сетях сообщают, что из изоляторов временного содержания начали массово выпускать задержанных

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Акции солидарности с задержанными в ходе протестов против признания результатов президентских выборов в Белоруссии проходят в Минске рядом со станциями метро.

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, около 20 человек выстроились в цепь солидарности в центре Минска вдоль проспекта Независимости у кинотеатра "Октябрь". Такие же цепи солидарности сейчас можно увидеть в районе метро "Каменная горка", "Малиновка", "Петровщина". Некоторые из участников держат в руках цветы, проезжающие мимо автомобили подают сигналы. Правоохранительные органы не вмешиваются в происходящее.

В социальных сетях сообщают, что из изоляторов временного содержания начали массово выпускать задержанных ранее протестующих. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова пообещала ТАСС в ближайшее время уточнить информацию.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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