Задержанных в Минске стрингеров Ruptly отпустили

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов отпустили двух стрингеров видеоагентства Ruptly Сергея Каменетского и Александра Ковалева, задержанных в Минске 9 августа. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале RT.

"Двух стрингеров Ruptly, задержанных в Минске, отпустили. С ними не было связи более четырех суток", - говорится в сообщении.

Как сообщили на телеканале, журналисты снимали открытие избирательных участков в Минске. Видеоагентство Ruptly является частью международной телевизионной сети RT.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.