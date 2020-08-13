Рособрнадзор осенью проверит готовность регионов к ЕГЭ по информатике на компьютерах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен проверить осенью готовность российских регионов к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике на компьютерах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

"Перед началом учебного года будет опубликована демоверсия компьютерного ЕГЭ по информатике, в сентябре - октябре мы проведем ее широкое общественное обсуждение. Информация об изменениях должна быть доведена до каждого учителя информатики и всех участников экзамена. Будут проведены апробации, чтобы еще раз проверить готовность всех регионов к такому формату проведения ЕГЭ", - привели в пресс-службе слова Музаева.

В ведомстве пояснили, что до проведения экзаменов в 2021 году Рособрнадзор планирует еще раз проанализировать техническую готовность всех экзаменационных пунктов, дооснастить их новой техникой, обучить всех организаторов, привлекаемых к проведению данного экзамена.

Как рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ Сергей Крылов, слова которого приводит пресс-служба, компьютерная форма экзамена включает 27 заданий, в том числе 10 базового уровня сложности, 13 - повышенного и 4 - высокого. Разработаны и новые, направленные на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Все ответы будут проверяться автоматически. Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут.

По словам Музаева, каждый год ведомство наблюдает увеличение числа участников ЕГЭ по информатике. В 2018 году их количество составило 71 704, в 2019 году оно выросло до 80 025 человек, в 2020 году - до 83 610. Средний тестовый балл на ЕГЭ по информатике в текущем году остался примерно на том же уровне, что и в 2019 году.