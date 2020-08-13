Число заключенных в России впервые стало меньше 500 тыс. человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество заключенных в колониях и СИЗО в России достигло рекордно минимального значения и впервые стало меньше 500 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

"Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 496 791 человек. Речь идет как о гражданах, содержащихся в СИЗО по подозрению в совершении преступлений, так и осужденных к наказанию в исправительных колониях", - сообщили во ФСИН. При этом количество осужденных, находящихся в колониях, составило 391 614 человек. В начале прошлого года их было не менее 463 тысяч.

В последние годы в России наметилась тенденция стабильного снижения лиц, содержащихся в местах лишения свободы. "Связано это с широким применением альтернативных наказаний без лишения свободы и в целом с либерализацией уголовно-исполнительной политики", - пояснили в пресс-бюро. На протяжении последних нескольких лет доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет более 70% от общего количества судебных решений по уголовным делам.

За 5 лет на треть сократилось число осужденных в колониях, имеющих две, три и более судимостей. ФСИН отмечает и положительную динамику в отношении впервые осужденных - за пять лет в исправительные колонии попали на 26% меньше граждан, осужденных впервые.

Вместе с тем во ФСИН сообщили, что возрастает число лиц, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций. С 2018 года эта цифра превышает 1 млн человек в год, и тенденция к увеличению сохраняется.