Белорусские медики поддержали акции солидарности с задержанными

Как передает корр. ТАСС, врачи в белых халатах выходят к центральным входам своих учреждений, фотографируются и размещают снимки в социальных сетях, выражая тем самым солидарность с задержанными. В некоторых случаях медики держат плакаты, на которых написано требование прекратить насилие.

В открытом заявлении медицинских работников и научных сотрудников государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр "Кардиология" медики требуют немедленно прекратить использование травмирующего и иного опасного оружия по отношению к безоружным людям. "Мы посвятили свои жизни здоровью людей. Люди - это наивысшая ценность человеческого общества. Мы осуждаем применение грубой силы и неприемлемую по масштабам жесткость представителей силовых структур", - указывается в заявлении.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около 6 тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.