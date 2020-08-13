Медцентр в Иннополисе начал реабилитацию людей, перенесших коронавирусную инфекцию

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Медицинский центр наукограда Иннополис в Татарстане начал реабилитацию пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и пневмонию без подтвержденной коронавирусной инфекции. Об этом в четверг ТАСС сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава республики Рания Сабирова.

"Медицинский центр Иннополиса при городской клинической больнице № 7 города Казани начал проводить реабилитационное лечение пациентов, перенесших COVID-19, а также пневмонию без подтвержденной коронавирусной инфекции. Реабилитационное лечение включает консультацию специалиста, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, лечебный медицинский массаж, а также современные методы физиотерапии", - сказала она.

Как уточнила Сабирова, пациентов направляют на амбулаторную медицинскую реабилитацию по определенным показаниям, утвержденным в клинических рекомендациях. Спустя 14 дней после выписки из стационара с первого этапа оказания помощи врачи рекомендуют пациентам обратиться к участковому терапевту по месту жительства. Реабилитация проводится в рамках программы госгарантий по полису ОМС.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Татарстане выявили 5 988 случаев заболевания, выздоровело 4 856 пациентов.