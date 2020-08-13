В Железноводске в ближайший месяц пройдет более 20 экологических акций

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. "Железный экодесант" проведет в Железноводске до 19 сентября 22 экологические акции. Все они пройдут с выполнением требований Роспотребнадзора, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Железноводск готовится к "Железным субботникам". На территории курортного муниципалитета запланировано 22 экологические акции", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что акции начнутся на следующей неделе и пройдут до 19 сентября, в этот день будет отмечаться День города.

"Активисты, волонтеры, сотрудники администрации и неравнодушные горожане станут частью "железного экодесанта". Ввиду ограничительных мер по коронавирусу субботники не проводились. Весь наш городской округ мы поделили на сектора, что позволит нам выполнить рекомендации Роспотребнадзора по противодействию коронавирусной инфекции и выходить на уборку небольшими группами, чтобы не нарушать социальную дистанцию. В первую очередь уберем лесной массив и подножье гор Развалка, Бештау и Железная", - цитирует главу города Евгения Моисеева пресс-служба.

В мэрии добавили, что все участники субботников будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимым инвентарем. Присоединиться к экоакциям сможет каждый, анонсы буду публиковать в социальных сетях.