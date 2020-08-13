В Удмуртии разрешили проведение массовых мероприятий на свежем воздухе

ИЖЕВСК, 13 августа. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий на свежем воздухе разрешено в Удмуртии при соблюдении мер, направленных на недопущение распространения коронавируса, сообщается в четверг в распоряжении главы региона Александра Бречалова, опубликованном на сайте главы и правительства республики.

"Ограничение не распространяется <…> с 12 августа 2020 года на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (на территории, отведенной для проведения мероприятия, исходя из расчета один человек на 4 квадратных метра), при условии обеспечения организаторами мероприятий соблюдения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - сказано в документе.

Отмечается, что организаторы должны обеспечить разделение потоков зрителей, также на территории проведения мероприятия должны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру тела.

Как сообщили в четверг в республиканском оперштабе, всего на 13 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 706 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 232 человека выздоровели, 55 летальных случаев. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, регион находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешены индивидуальные и групповые занятия физкультурой на улице и открытых объектах спорта с соблюдением социальной дистанции не менее 3 метров, также с ограничениями работают фитнес-центры. Рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Работает ряд образовательных организаций, магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей.