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Пандемия COVID-19

Индия поставила в Россию более 90 тонн медикаментов для борьбы с пандемией

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма отметил, что в его стране с восхищением наблюдают за тем, как Россия справляется с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Индия и Россия продолжают сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, в рамках которого в РФ уже направлено более 90 тонн медикаментов. Об этом сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма в интервью телеканалу РБК.

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"Индия поставила более 90 тонн медикаментов в Россию для борьбы с коронавирусной инфекцией, - указал посол. - У нас продолжается сотрудничество между индийскими и российскими фармацевтическими компаниями. Мы наблюдаем за тем, как Россия успешно продвигается в создании вакцины. Подобные же исследования проводятся и в Индии".

Дипломат отметил, что в его стране с восхищением наблюдают за тем, как Россия справляется с коронавирусной инфекцией. Он считает, что у РФ и Индии в этой сфере есть "огромная возможность для сотрудничества".

Посол добавил, что в целом фармацевтическое взаимодействие между двумя странами развивается хорошо. "Я надеюсь, что будущем у нас будет еще больше возможностей для этого", - сказал дипломат.

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ИндияРоссияПандемия COVID-19
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