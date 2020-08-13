В Минпросвещения рассчитывают принять новые образовательные стандарты в 2020 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России рассчитывает, что новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального общего и основного общего образования вступят в силу уже в этом году. Об этом в четверг заявила замдиректора департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения Елена Смирнова.

"Мы очень надеемся, что в этом году проекты будут одобрены и, наконец, вступят в силу. После того, как они будут приняты, будут разработаны и примерные программы, в которые, безусловно, войдут и экологические вопросы", - сообщила Смирнова на круглом столе "Социальное партнерство в содействии развитию системы экологического образования и просвещения в России" в Общественной палате.

По ее словам, проекты новых ФГОС, в том числе, направлены на экологическое воспитание школьников, формирование соответствующей культуры.

В свою очередь директор департамента управления делами и кадровой политики Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ольга Прудникова сообщила, что министерство готово оказывать поддержку в разработке стандартов. "Мы, со своей стороны, готовы предоставить площадку Министерства природных ресурсов и экологии. <...> Мы готовы помогать", - отметила она.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в конце января приостановил работу над новыми федеральными государственными образовательными стандартами, которые разрабатывались при его предшественнице Ольге Васильевой. Позднее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования. Согласно документу, группа образована в целях проведения оценки проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и анализа ключевых направлений развития.