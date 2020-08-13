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Пандемия COVID-19

Министр образования Калмыкии заразился коронавирусом

Болезнь у Николая Манцаева, по словам его подчиненных, протекает в легкой форме

ЭЛИСТА, 13 августа. /ТАСС/. Министр образования и науки Республики Калмыкия Николай Манцаев заразился коронавирусом, сообщили ТАСС в четверг в министерстве.

"Заразился, переносит в легкой форме", - сообщили в приемной первого замминистра, уточнив, что ожидают, что министр в ближайшие дни пойдет на поправку и сможет вернуться на работу.

В начале августа коронавирусом заразился глава Калмыкии Бату Хасиков, он временно возложил свои полномочия на председателя правительства республики Юрия Зайцева.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки в Калмыкии зарегистрированы 52 новых случая заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия COVID-19
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