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Пандемия COVID-19

Володин: разработка РФ первой вакцины от COVID-19 говорит об эффективности научной школы

Председатель Госдумы напомнил, что Владимир Путин с самого начала пандемии "делал все, чтобы были созданы условия для совместной работы ученых, врачей - всех, кто занимался разработкой вакцины"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Разработка Россией первой в мире вакцины от коронавируса еще раз свидетельствует об эффективности отечественной научной школы. Об этом в четверг заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты.

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"Необходимо поблагодарить российских ученых - разработчиков первой в мире вакцины от коронавируса, зарегистрированной 11 августа. Достижения нашей науки вызывают гордость", - сказал Володин.

Спикер напомнил, что президент РФ Владимир Путин с самого начала пандемии в ежедневном режиме контролировал ситуацию, связанную с борьбой против коронавируса, "делал все, чтобы были созданы условия для совместной работы ученых, врачей - всех, кто занимался разработкой вакцины". "Все это позволило мобилизовать необходимые ресурсы. И сегодня есть результат. Это еще раз говорит об эффективности нашей научной школы и медицины", - констатировал Володин, заметив, что выполнить эту задачу в кратчайшие сроки удалось благодаря ученым, а также добровольцам, участвовавшим в испытании вакцины.

"Россия смогла в этой непростой ситуации не только справиться с вызовами, пришедшими с коронавирусной инфекцией, но и создать вакцину, которую ждут наши граждане, другие страны. Важно, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, бесплатной, самое главное - доступной. Каждый сам для себя решит, нужно ли ему вакцинироваться. Вакцина позволит сберечь жизни и защитить здоровье людей, предотвратить распространение вируса", - резюмировал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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