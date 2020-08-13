Суд в Новосибирске оштрафовал на 20 тысяч рублей участницу акции в поддержку Фургала

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 20 тысяч рублей участницу акции, прошедшей 1 августа в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили ТАСС в суде.

"Назначено административное наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Суд рассматривал нарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По информации местных СМИ, девушка себя виновной не признала.

Президент РФ 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.