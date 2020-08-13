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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в доме престарелых под Орлом превысило 120

Ранее сообщалось о 90 заболевших

ОРЕЛ, 13 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Урицком районе Орловской области выросло еще на 31, сообщил в четверг ТАСС советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Общее число превысило 120.

"Сегодня выявлен еще 31 заразившийся", - сказал он.

Накануне первый заместитель председателя Орловской области Валентина Нордстрем отмечала, что диагноз подтвердился у 90 проживающих и сотрудников дома престарелых. При этом учреждение работало в закрытом режиме с посменным графиком, сотрудники перед заступлением на смену проходили тестирование на коронавирус.

Теги
РоссияОрловская областьПандемия COVID-19
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