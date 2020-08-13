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У работающих в Бейруте сотрудников МЧС России не выявили коронавирус

Спасатели прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ, работающие в Бейруте, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, результат у всех отрицательный. Об этом ТАСС в четверг сообщили в оперативном штабе группировки ведомства в Ливане.

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"Личный состав группировки сдал тесты на коронавирус, все тесты отрицательные", - сказали в штабе.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимают пострадавших. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек.

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РоссияПандемия COVID-19Взрыв в порту Бейрута
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