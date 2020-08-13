Посольство Белоруссии в Москве остается под усиленной охраной полиции

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полицейские продолжают дежурить в четверг у посольства Белоруссии в Москве, где в предыдущие дни проходили акции протеста. Обстановка около диппредставительства на данный момент спокойная, передает корр. ТАСС с места событий.

Около входа в здание посольства и у автомобильных ворот стоят полицейские, напротив здания на тротуаре дежурит автобус "ПАЗ" с представителями органов правопорядка. Скоплений людей и одиночных пикетов около посольства нет.

Граждане, не довольные результатами президентских выборов в Белоруссии, на протяжении последних четырех дней выходили на демонстрации к представительству республики в центре Москвы. В среду ТАСС сообщал о задержании порядка 10 человек на акции протеста, которая насчитывала около 400 участников.