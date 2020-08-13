Власти Ливана и МЧС подписали акт о завершении работы российской группировки в Бейруте

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Представители МЧС РФ и руководство гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями (ГО и ЧС) Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков в Бейруте. Об этом ТАСС в четверг сообщили в оперативном штабе российской группировки спасателей.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Совместно с руководством ГО и ЧС Ливана составлен и подписан акт о завершении работ российской группировкой в зоне ЧС", - сказали в штабе.

Ранее сообщалось, что группировка МЧС России, ликвидирующая последствия взрыва в Бейруте, планирует работать там до субботы включительно. Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимают пострадавших.

За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек.