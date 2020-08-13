Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Защитные свойства российской вакцины от коронавируса будут сохраняться в течение как минимум двух лет после ее введения, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее в Минздраве РФ говорили, что опыт применения векторных вакцин, к которым относится разработка центра им. Гамалеи, показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Также Гинцбург связал критику российской вакцины от коронавируса с конкуренцией. "Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, какую вы реакцию хотели увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Никто не рассчитывал на том свободном рынке, на котором на десятки лет вперед поделена каждая ампула, каждый флакон, что появятся дополнительные ампулы и флаконы, по всей видимости, с большой вероятностью, с гораздо лучшими потребительскими свойствами по сравнению с теми, которые сейчас будут появляться на рынке Западной Европы и американском рынке. Это прямая борьба за конкретные деньги", - заявил глава центра.

Полностью безопасная двухкомпонентная вакцина

Гинцбург также отметил, что отечественный вакцинный препарат полностью безопасен и был зарегистрирован согласно всем нормам и правилам законодательства.

Российская вакцина против коронавируса отличается от зарубежных аналогов тем, что она двухкомпонентная, сказал Гинцбург. "Конечный продукт наш отличается от тех продуктов, которые сейчас создаются в перечисленных мною странах, тем, что у нас двухкомпонетная вакцина", - сообщил он.

По словам Гинцбурга, похожие технологии создания вакцин существуют, в частности, в Великобритании.

Хороший иммунитет у протестировавших

Уровень иммунитета, его "напряженность" у ученых центра имени Гамалеи, которые еще в марте протестировали на себе свою вакцину против коронавируса, остается хорошим.

"30 марта группа разработчиков со мной вместе, это, кажется, нас семь [человек], ввели эту вакцину, первую вакцинацию сделали, через три недели вторую вакцинацию, как полагается. До сих пор, как вы видите, живы, здоровы и даже уже проверили: через пять месяцев напряженность иммунитета хорошая и соответствует, фактически, высокому уровню антител, который гарантирует полностью эффективность от любой дозы COVID-19, если, не дай бог, он попадет в организм вакцинированного человека, наш организм. Мы себе можем позволить в институте некоторую вольность находиться без масок", - сказал он