В Калининградской области усилят контроль за соблюдением масочного режима

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области решили усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и торговых центрах, сообщили в четверг журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"Принято решение усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в объектах торговли. Профильным ведомствам дано поручение совместно с правоохранителями усилить контроль за соблюдением масочного режима", - сказали в штабе.

В транспорте, торговых центрах, кафе и ресторанах будут чаще проводить регулярные рейды, а нарушителям могут выписывать штрафы, уточнил ТАСС представитель штаба. "Основная задача этих рейдов все-таки не оштрафовать, а побудить людей к ношению масок. Сейчас мы видим, что и жители, и сам бизнес относятся к этой мере спустя рукава - в магазинах обслуживают людей без масок, кондукторы не сильно настаивают на наличии масок у пассажиров в автобусах. В крайних случаях будут применяться штрафы за административное нарушение. Меру ответственности и суммы штрафов будет определять суд", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что соблюдение масочного режима - это ответственность, в том числе владельцев торговых и транспортных компаний.

Представитель штаба добавил, что в области пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий - они могут проводиться только по отдельному решению. Работают музеи, выставочные залы, торговые центры, гостиницы, открыты пляжи в курортных городах на берегу Балтики. Рестораны и кафе могут принимать посетителей при условии соблюдения требований Роспотребнадзора с 50% загрузкой, пока закрыты кинотеатры. Также до 22 августа продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. "Почти все летальные исходы [на фоне заражения коронавирусом], которые мы зафиксировали в Калининградской области, были связаны с тяжелыми хроническими и сопутствующими заболеваниями эндокринной системы, онкологическими и другими. Поэтому мы просим эти категории людей поберечь себя, носить маски, возможно, в том числе и на улице, и стараться меньше бывать в общественных местах и местах скопления людей", - пояснил собеседник ТАСС.

По информации штаба, на 13 августа в области выявлено 3 065 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 11 за прошедшие сутки. Вылечились 2 430 пациентов, умерли 56 человек. Под медицинским наблюдением остается 231 человек.