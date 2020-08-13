На рынке в Китае обнаружили следы коронавируса на пачках креветок

ТАСС, 13 августа. Китайские специалисты обнаружили следы коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора на оптовом рынке "Фансинь" города Сиань, расположенного в провинции Шэньси в центральной части КНР. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Сианя.

По данным ведомства, вирус был выявлен в ходе еженедельного отбора проб на сельскохозяйственных рынках. Санитарные службы Сианя начали проверку внешней среды торговой точки, а также сотрудников учреждения.

Кроме того, телевидение сообщило о распространенном в интернете извещении домоуправления одного из многоквартирных домов Сианя, в котором говорится о том, что среди посетителей местного рынка якобы выявлены инфицированные. В документе содержится призыв к местным жителям пройти тестирование на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции. Официального подтверждения от городской администрации пока не поступало.

Ранее также сообщалось о следах загрязнения вирусом упаковок южноамериканских морепродуктов в китайских провинциях Ляонин, Фуцзянь и Аньхой, однако о связанных с этим случаях заражения не сообщалось.