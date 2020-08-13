Увеличение числа учащихся во вторую смену в КБР объяснили хорошей демографией

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Количество обучающихся детей во вторую смену в школах Кабардино-Балкарии (КБР) увеличивается, несмотря на строительство новых школ, что обусловлено высокой рождаемостью в регионе. Об этом сообщил в четверг и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов во время заседания коллегии ведомства.

"В 2020 году во вторую смену обучается 10 622 человек [9,3% от общего числа школьников], их число увеличилось на 0,8% что связано с ростом количества школьников, это хороший показатель демографии, и мы немного отходим назад [по созданию мест в школах]. Существующая инфраструктура школьных зданий не в полной мере соответствует современным требованиям к организации образовательного процесса, есть объекты, спроектированные и построенные в середине прошлого века и не отвечающие современным критериям", - сказал Езаов.

По результатам анализа демографической ситуации в муниципальных образованиях, потребности в создании новых мест в школах и приоритетности развития сети образовательных организаций общего образования правительством КБР направлено письмо в Минпросвещения России о рассмотрении возможности согласования строительства школы на 500 мест селении Куба и школы на 785 мест в городе Прохладный, уточнил он.

В случае согласования данного проекта в КБР планируется построить две общеобразовательные организации общей мощностью 1285 мест. Кроме того, в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях в рамках госпрограммы РФ "Развитие образования" в 2021-2022 годах, предусмотрено строительство школы на 1225 мест в Нальчике.

Современным требованиям к обучению и воспитанию детей полностью соответствует 86 (32,4%) общеобразовательных организаций КБР, частично - 138 (52,1%), восемь школ находятся в ветхом состоянии, 148 требуют капитального ремонта, 20 - реконструкции, считает спикер.

Езаов уточнил, что в рамках нацпроекта "Образование" в регионе строятся новые школы, по федеральному проекту "Современная школа" в 2020 году на эти цели направлено 418 млн рублей. "Ведется строительство нового здания школы на 250 мест в ст. Солдатской, завершается строительство новой школы на 500 мест в городе Чегем. С 1 сентября будет введена в эксплуатацию новая школа на 1224 места в городе Нальчике, строительство которой завершено в 2019 году", - уточнил он.