Вологодская область увеличила в четыре раза число мест в вузах

ТАСС, 13 августа. Власти Вологодской области увеличили в 4 раза число мест для абитуриентов, желающих обучаться в ведущих вузах региона по целевым программам подготовки кадров. К ранее выделенным 50 местам по решению губернатора Олега Кувшинникова добавили еще 200 квот для будущих студентов, которые будут обучаться за счет регионального бюджета, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатором области Олегом Кувшинниковым выделены 200 мест на целевое обучение за счет средств регионального бюджета по востребованным направлениям подготовки для экономики региона. <...> Ранее было выделено 50 мест на целевое обучение по востребованным направлениям педагогических специальностей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, дополнительные 200 мест для абитуриентов охватывают ряд направлений деятельности, востребованных на рынке труда Вологодской области. В их числе социология и социальная работа, архитектура, психолого-педагогическое образование, а также информатика и туризм. Для заключения договора о целевом обучении абитуриентам достаточно обратиться в приемные комиссии вузов.

"Договор о целевом обучении будет заключаться между абитуриентом, отраслевым органом государственной власти области или органом местного самоуправления и государственным или муниципальным учреждением. Координатором по заключению договоров о целевом обучении является департамент труда и занятости населения области", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора области Ларисы Каманиной.

Согласно договору, студенты после завершения целевого обучения будут обязаны в течение трех лет работать по специальностям, полученным по этим программам. Кроме того, студенты, обучающиеся по целевым направлениям, смогут получать академическую стипендию.