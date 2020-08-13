ВЦИОМ: за событиями в Белоруссии следят 72% россиян

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 72% россиян интересуются событиями в Белоруссии, около 60% опрошенных уверены, что протесты в стране будут подавлены и действующий президент Александр Лукашенко сохранит власть. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте в четверг.

"За событиями, происходящими в данный момент в Белоруссии, следят 72% россиян, каждый пятый сообщает о внимательном наблюдении за происходящим (18%)", - говорится в материалах опроса.

Каждый пятый россиянин (22%) считает, что результатам выборов в Белоруссии можно полностью доверять. Еще 29% говорят, что если на выборах и были подтасовки, то они никак не повлияли на результаты в целом. "Практически столько же респондентов (27%) убеждены, что доверять результатам этих выборов не следует", - отмечается в результатах опроса.

Большинство респондентов (89%) уверено, что для России в целом важно то, что происходит в Белоруссии. "Более половины россиян придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался Лукашенко (64%). По мнению 12% наших соотечественников, лучше для нашего государства, если у власти в дружественной нам стране будет оппозиция", - уточняется в данных ВЦИОМ.

Более половины россиян (59%) считают, что наиболее вероятным прогнозом развития событий в республике будет подавление протестов и сохранение власти за Лукашенко. Сейчас положительно относятся к президенту Белоруссии 47% россиян, что на 5 п.п. меньше, чем в прошлом месяце.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.