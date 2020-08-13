В тюрьме Каира умер один из осужденных лидеров ассоциации "Братья-мусульмане"

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Один из бывших высокопоставленных лидеров ныне запрещенной в Египте исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Исам аль-Арьян умер в тюрьме Каира. Об этом сообщил в четверг информационный портал Al Youm As Sabi.

Как отмечается, 66-летний аль-Арьян умер в тюрьме Акраб под Каиром.

Наряду с другими представителями руководства исламского братства он отбывал пожизненное тюремное заключение за различные преступления. До отстранения исламистов от власти в Египте в 2013 году занимал руководящий пост в политическом бюро "Братьев-мусульман", являлся также помощником экс-спикера парламента Саада аль-Кататни и заместителем сформированной исламистами Партии свободы и справедливости.

Свергнутое руководство "Братьев-мусульман" было привлечено к уголовной ответственности по нескольким делам, связанным с организацией беспорядков в стране, провокацией насилия, расправой над людьми и убийствами сотрудников силовых структур. Еще одно дело касалось массового побега исламистов из тюрем в дни январских событий 2011 года в Египте, приведших к отставке президента Хосни Мубарака.

Фактически у каждого представителя руководства братства, включая и Исама аль-Арьяна, не один смертный вердикт и приговоры о пожизненном заключении (25 лет в Египте). Многие решения суда были годы спустя пересмотрены в ходе повторных процессов, и смертные приговоры заменили у большинства на пожизненное заключение.