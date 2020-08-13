Власти Ростовской области сообщили об отсутствии нарушений в начислении зарплат врачам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Нарушений в начислении заработной платы врачам Центральной городской больницы Каменск-Шахтинского, где ограничили оказание экстренной хирургической помощи из-за жалоб врачей на низкие зарплаты, не выявлено. Об этом в четверг в ходе онлайн-брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Ранее региональные СМИ сообщали, что ЦГБ временно прекратила оказание экстренной хирургической помощи больным в ночное время. Заведующий хирургическим отделением Георгий Медведев рассказал в соцсетях о кадровых проблемах в больнице. По его словам, из хирургического и анестезиолого-реанимационного отделений в последнее время массово увольняются специалисты из-за низких зарплат. Сообщалось, что Минздрав Ростовской области направил в ЦГБ Каменск-Шахтинского комиссию для проведения проверки.

"Все доктора, которые высказывали свое недовольство, все работают. Проверка по начислению заработной платы осуществлялась не министерством здравоохранения, она осуществлялась прокуратурой города Каменска с привлечением инспекции по труду. <…> Нарушений в начислении заработной платы в Каменке за период, на которые жаловались доктора, <...> проверка была с октября прошлого года по теперешний период, не установлено", - сказала она.

Первый заместитель главы администрации города Александр Срыбный сообщал ТАСС, что Центральная городская больница (ЦГБ) в Каменск-Шахтинском, ранее ограничившая оказание экстренной хирургической помощи, возобновила работу в штатном режиме после приема на работу недостающих врачей.

Прием новых специалистов

По словам Быковской, администрация продолжает поиск новых специалистов. "Врачи-хирурги говорили о том, что они не будут работать в ночь без анестезиологов. Вот для того, чтобы закрыть эту проблему, мы помогли Каменску сегодня закрывать это, в том числе несколькими врачами из областных учреждений. Сейчас занимается администрация города поиском еще дополнительно врачей именно анестезиологов, которые позволят без вопросов работать ночным бригадам и хирургов, и травматологов", - сказала Быковская.

Региональный министр уточнила, что два врача перешли на работу на постоянной основе, еще двоих специалистов попросили временно поработать в ЦГБ. "Два доктора пришли туда на работу <…> они сегодня уже трудоустроились на постоянной основе, еще двоих докторов мы попросили на поддержку помочь коллегам и поработать, связано это с тем, что да, там есть ковидный госпиталь, в котором, конечно же, анестезиологи, работавшие ранее просто в больнице, сегодня работают в госпитале. В самом хирургическом отделении, насколько мне известно, проблем с количеством врачей-хирургов нет, они как были, так и есть", - пояснила Быковская.

Ранее заместитель главы администрации Каменск-Шахтинского Марина Мирская сообщала ТАСС, что за последнее время в больницу пришли 12 новых специалистов, еще двоих планировалось принять к сентябрю. По ее словам, за это же время из больницы уволились девять специалистов - один из хирургов перешел на должность заведующего хирургическим отделением больницы в соседнем городе Зверево, несколько сотрудников уволились из больницы в связи с выходом на пенсию.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано 14,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 12 тыс. человек.