Власти Ленобласти планируют выплачивать 126 тыс. рублей семьям на первого ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют с 2021 года выплачивать по 126 тыс. рублей на рождение первого ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинградской области.

"Александр Юрьевич [Дрозденко, губернатор Ленинградской области] представил <...> проект закона о социальных гарантиях, там есть пункт по выплате регионального маткапитала 126 тыс. рублей на ребенка", - отметила представитель пресс-службы, добавив, что сейчас в регион не производит такие выплаты.

Ранее Дрозденко анонсировал законопроект о социальных гарантиях. Планировалось, что в документе будут закреплены стандарты региона в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, минимальной заработной платы, обеспечения спортивными объектами. В качестве примера глава области приводил социальный стандарт по образованию - обеспечение доступного всем детям образования и отсутствие второй смены, а также отсутствие очереди в детские сады к 2023 году. Также предполагалось, что закон установит минимальную зарплату в регионе в размере не менее прожиточного минимума плюс 15% к ней.