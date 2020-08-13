Управляющий директор ярославского завода "Вымпел" умер от последствий коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Управляющий директор судостроительного завода "Вымпел" в Рыбинске Ярославской области Вадим Собко умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте концерна "Калашников".

"13 августа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел" Вадим Павлович Собко. Врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении. Собко умер на 50-м году жизни. В марте Собко возглавил АО "Судостроительный завод "Вымпел", входящий в концерн "Калашников". До этого возглавлял Жатайскую судоверфь в Якутске.

Работать в сфере судостроения Вадим Собко начал в 2004 году на предприятии "Светловский судоремонт" в Калининградской области. Занимал руководящие должности на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе и Волгоградском судостроительном заводе. Собко также был директором по производству судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и судоремонтного завода "33 СРЗ" в Балтийске.