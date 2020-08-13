Большинство украинцев высказались за свободное использование русского языка

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным, при этом русский язык может использоваться свободно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно центрами "Социс" и Разумкова.

"Украинский в качестве единственного официального поддерживают 64,5% опрошенных. 17,7% считают, что русский может быть признан официальным в некоторых регионах при сохранении государственного статуса украинского языка", - отмечается в исследовании.

За признание и украинского, и русского языков государственными на Украине высказались 15,2% респондентов, еще 2,6% не определились с ответом.

Исследование проводилось с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов по всей территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву районов. Всего было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.