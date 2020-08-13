Число камер видеонаблюдения на улицах Петербурга к 2025 году увеличится в 3,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Число видеокамер в системе "Безопасный город" в Санкт-Петербурге планируют увеличить до 178 тыс. к 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

"Самая заметная часть "Безопасного города" - это городская система видеонаблюдения, включающая порядка 50 тыс. видеокамер. К 2025 году планируется поэтапно увеличить их число до 178 тыс. и создать сквозную систему видеоидентификации городского масштаба", - говорится в сообщении. Таким образом, к указанному сроку планируется увеличить число камер в 3,5 раза.

Система "Безопасный город" действует в Петербурге с 2017 года. Она представляет собой единое информационное пространство, которое можно разделить на четыре блока: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, безопасность на транспорте, экологическая безопасность, координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.

Еще одна из ключевых частей системы - телефонный номер 112 для приема сообщений о происшествиях. Обеспечен круглосуточный прием вызовов, коротких текстовых сообщений и сообщений о происшествиях, переданных из ГИС "ЭРА-ГЛОНАСС". Сейчас прием вызовов возможен на пяти иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском и итальянском.