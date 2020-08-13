В Нижегородской области возобновят диспансеризацию и профосмотры с 14 августа

ТАСС, 13 августа. Профосмотры и диспансеризация отдельных категорий взрослого населения, приостановленные ранее в Нижегородской области из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновляются с 14 августа. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о возобновлении приостановленных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. На данном этапе исключение составят граждане в возрасте 65 лет и старше, а также лица из группы риска, имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Они смогут пройти диспансеризацию только после полного снятия ограничений и устранения рисков распространения COVID-19", - отмечается в сообщении.

Никитин отметил, что прием пациентов будет идти по предварительной записи. "Задача медучреждений - грамотно организовать маршрутизацию пациентов, чтобы избежать скопления людей", - цитирует пресс-служба главу региона.

При посещении поликлиники пациентам необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора места, а также носить маску. В случае выявления у пациента повышенной температуры, администрация медучреждения должна будет его изолировать.

В Нижегородской области, по данным на 13 августа, подтверждено 25 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, 22 221 пациент выписан после выздоровления, умер - 421.