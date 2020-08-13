В Ростовской области более 240 перенесших коронавирус медиков получили выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Более 240 медиков Ростовской области, которые заразились коронавирусом при выполнении служебного долга, получили положенные им выплаты на общую сумму порядка 17 млн рублей. Об этом в четверг в ходе онлайн-брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

"Более 1 тыс. врачей в разных стадиях перенесли данное заболевание, основная масса, кстати, бессимптомно, но при этом уже сегодня по решению Фонда социального страхования выплачено 242 страховых случая на сумму почти 17 млн медицинским работникам, которые получили данное заболевание в связи с исполнением профессионального долга", - сказала она.

Быковкая уточнила, что умерли заразившиеся коронавирусом доктор-реаниматолог в Шахтах, а также врач скорой помощи в центральной городской больнице.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировали 14,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 12 тыс. человек.